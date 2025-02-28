法擬擴核保傘護歐 可攜核武戰機部署德

法國總統 馬克龍

隨着美國威脅從歐洲大陸撤軍，法國準備利用自身核威懾力量保護歐洲，並擬擴大核保傘至整個歐洲，把可攜帶核武的戰機部署至德國。法國估計擁有約300枚核彈，具備海基及空基發射能力。

欲向英揆施壓 逼其作相同行動 英國《每日電訊報》援引法國官員指，在德國部署戰機將向俄羅斯總統普京發出訊息。有德國外交官表示，有關舉動將向英國首相施紀賢施壓，要求他採取同樣行動，以證明為歐洲安全作貢獻的認真態度。勝出德國大選後預計成為下任總理的默茨，周日晚與法國總統馬克龍交談，馬克龍隨後前往白宮向美國總統特朗普提交他的歐洲安全和烏克蘭防衞計劃。

德國外交消息人士透露，有關在德國構建歐洲威懾的談判尚未開始，默茨目前正就組建聯合政府展開磋商。默茨呼籲英國和法國延伸核保護，他所屬的德國基督教民主聯盟願意商討法國核保傘問題並為此支付費用。美國駐歐洲多個軍事基地部署約100枚B61系列戰術核彈，多數由美國戰機搭載，有部分授權予歐洲盟友，德國空軍有一支專門執行核打擊任務的龍捲風戰鬥轟炸機中隊，未來將由美製F35A隱形戰機取代。

英核打擊力受制美 法較均衡獨立 英國核威懾力量完全依靠4艘前衞級戰略核潛艇，每艘可攜帶16枚美製三叉戟2潛射洲際彈道導彈。與英國核打擊力量受制於美國相比，法國核打擊力量更為均衡及獨立，獨立於北約指揮之外。目前法國約80%核彈部署在凱旋級戰略核潛艇上，確保隨時有一艘攜帶核彈頭的潛艇出海戰備執勤。

同時，法國空軍還保留一支專門執行核打擊任務的戰機中隊，最初由幻影4轟炸機和超級軍旗攻擊機組成，1980年代後開始換裝專門改裝的幻影2000N戰機。後者退役後，法國空基核打擊力量由約40架新一代疾風戰機承擔。疾風戰機掛載ASMP-A超音速巡航導彈，它最高速度可達3馬赫，能攜帶30萬噸核彈頭執行精確打擊任務。彈體使用吸波塗料且能在飛行途中機動變軌，具備一定隱身突防能力。導彈最大射程500公里，再加上疾風戰機航程，作戰半徑可延伸到上千公里以外。本報綜合報道

德國候任總理 默茨 英國首相 施紀賢 法國疾風戰機可掛載ASMP-A超音速巡航導彈。