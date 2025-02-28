華春瑩兼任中國—中東歐國家合作秘書長

第3位國務院任命女副外長

華春瑩於1970年出生，江蘇人，畢業於南京大學。她曾在外交部西歐司、駐新加坡大使館、駐歐盟使團等工作，2010年任外交部歐洲司參贊。2012年，她成為外交部新聞司副司長及新聞發言人，是外交部史上第5位女發言人。2019年，她接替陸慷出任外交部新聞司司長，成為繼龔澎之後第2位女性新聞司司長。2021年，她升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓以及翻譯工作。2024年，國務院任命華春瑩為外交部副部長，成為繼王海容、傅瑩之後第3位女性副外長。