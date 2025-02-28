美國3月4日起 對中墨加增徵關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普周三出席首場內閣會議時批評歐盟佔美國便宜，以各種理由拒絕接受美國的汽車和農產品，歐盟成立的目的是要壓垮美國，預告很快會宣布對歐盟商品開徵25%關稅。他翌日宣布，3月4日起對華加徵10%關稅，對墨西哥及加拿大商品徵25%關稅措施同日生效。中國商務部部長王文濤同日稱中方對此表示堅決反對，會採取相應反制措施。

勢對歐盟商品徵25%關稅 被問及何時對墨加商品徵收關稅，特朗普周三一度說是4月2日，又說：「我本來打算在4月1日這麼做的。但我有點迷信，我定在4月2日，關稅就會繼續徵收。不是全部，但很多都是。」盧特尼克則解釋，針對芬太尼問題而對墨加開徵的關稅已暫緩30天，4月2日是全面關稅的開徵日期。惟一名白宮官員表示，特朗普先前定下3月4日對墨加商品徵收關稅的最後期限截至目前仍然有效。

另外，特朗普表示，已經就針對歐盟的關稅措施做出決定，很快會公布，稅率為25%，包括汽車等所有商品。他說，歐盟與加拿大不同，以不同的方式利用美國。歐盟委員會發言人揚言，歐盟將對阻礙自由和公平貿易的不合理壁壘立即作出堅決反應，包括對挑戰合法和非歧視政策的關稅。

歐盟貿易事務專員塞夫措維奇計劃於3月底訪問中國，可能會聚焦更多正面議題。塞夫措維奇去年12月上任，中國商務部長王文濤今年較早時邀請塞夫措維奇訪華，但塞夫措維奇想先訪問美國，所以推遲了訪華。塞夫措維奇上周已訪問華盛頓，並與美國政府高級貿易和商務官員進行初步接觸。