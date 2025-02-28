美烏礦產協議快拍板 不涉債務安保 入北約免談

特朗普證實 澤連斯基日內訪美 美烏礦產協議簽署在即，烏克蘭總理什梅加爾周三證實已批准最終版本。總統澤連斯基則指，協議最終不涉及烏克蘭任何債務。美國總統特朗普證實，澤連斯基今日訪美並簽署協議；但他表明不會向烏克蘭提供安全保障，同時烏克蘭不能加入北約。

50%資源收入 投入共持基金 協議全文包括11項條款，雙方建立「重建投資基金」，透過共同持有的方式合作，烏克蘭將把所有未來相關自然資源資產貨幣化所得收入的50%投入基金。協議沒有列明美國向烏克蘭提供的具體安全保障，僅指「美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需的安全保障所做的努力。雙方將尋求確定保護共同投資的任何必要步驟」。協議還提及《布達佩斯備忘錄》，強調烏克蘭通過放棄世界第三大核武庫對國際安全的貢獻。

協議將由烏克蘭副總理兼經濟部長斯維里登科、美國財政部長貝森特在兩國元首見證下簽署。澤連斯基稱，協議不包括5,000億美元（約3.9萬億港元）或3,500億美元（約2.73萬億港元）或1,500億美元（約1.17萬億港元）債務。他續指，礦產協議是經濟協議，要求至少包含一條「諒解」內容，即烏方視協議為「未來安全保障的一部分」，而協議只是框架協議，之後會進一步達成設立基金的協議。澤連斯基指出，協議成功與否取決於特朗普。他向特朗普提出3個問題，包括是否還支持烏克蘭？能否從美國購買武器？烏克蘭能否用凍結的俄羅斯資產買武器？

特朗普形容協議非常重要，令美國取回付出的款項，並在未來獲得大量金錢。美國在烏克蘭開採礦產，等同自動給予烏克蘭安全，因為沒有人會在美國人身處的地方生事。他重申美國不會在結束俄烏衝突的協議中進一步為烏克蘭提供安全保障，而是應該由歐洲承擔，因為歐洲鄰近烏克蘭，但美國會確保一切順利，並作為烏克蘭的夥伴。對於烏克蘭尋求加入北約，特朗普指加入北約是一切問題的根源，促請烏克蘭不要念念不忘。特朗普相信距離俄烏達成停火協議不遠，俄羅斯總統普京是非常聰明和狡猾的人，但必須在結束俄烏衝突談判中作出讓步。

華專家：美趁機奪取烏資源 中國現代國際關係研究院歐亞所副所長陳宇認為，美方在協議措辭等方面作出一定讓步，基調會更緩和一些，更容易讓烏方接受。但從實質上看，協議是美方企圖借當前局勢，從經濟層面掌控烏克蘭、奪取礦產資源的手段。實質上，烏克蘭在博弈中處於劣勢，對美國缺乏有效制衡籌碼而被迫接受。烏方簽署協議是為了修復烏美關係，以便在未來俄烏和平談判中爭取有利地位。本報綜合報道

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