女棋手偷帶手機以AI作弊斷正
【本報綜合報道】2024年全國圍棋錦標賽於去年12月中在廣東深圳市舉行，在女子組第9輪比賽中，棋手秦思玥被對手發現有疑似作弊的情況，裁判當場檢查發現其違規帶手機進入賽場。中國圍棋協會周三通報，秦思玥比賽期間用手機上的人工智能（AI）程式作弊，撤銷其職業二段的職業段位，取消成績和禁止參加協會組織的所有圍棋賽事和活動8年。
罰撤銷職業段位 禁賽8年
通報顯示，2006年出生的秦思玥參加有關賽事期間，被裁判賽中例行抽檢發現攜帶手機，並在手機上使用AI程式。經查看當日賽場閉路電視畫面，聽取現場裁判、棋手、工作人員證言，證實秦思玥當天凌晨進入賽場藏匿手機與在比賽過程中作弊，藐視賽場紀律，被詢問有關事實時存在隱瞞行為，情節嚴重。
中國圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽個人成績的處罰，禁止其參加協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。協會強調未來將持續深化以案為鑑，完善賽場管理與反作弊工作，歡迎社會各界監督，營造健康發展環境。
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