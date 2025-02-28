女棋手偷帶手機以AI作弊斷正

【本報綜合報道】2024年全國圍棋錦標賽於去年12月中在廣東深圳市舉行，在女子組第9輪比賽中，棋手秦思玥被對手發現有疑似作弊的情況，裁判當場檢查發現其違規帶手機進入賽場。中國圍棋協會周三通報，秦思玥比賽期間用手機上的人工智能（AI）程式作弊，撤銷其職業二段的職業段位，取消成績和禁止參加協會組織的所有圍棋賽事和活動8年。