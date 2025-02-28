團體促罷免19國民黨立委高虹安 首階段審核通過

【本報綜合報道】全台罷免立委行動持續發酵，各縣市多個罷免團體陸續向台灣中選會遞交第一階段提議書。中選會前日舉行委員會議，多個罷免團體曾於本月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續遞交的另外9名立委罷免案皆需補件。

中選會迄收64案申請

截至昨日，中選會共收到64案申請文件，其中包括54名立委和9名市縣議員及高虹安罷免案，其中涉及34名國民黨立委和17名民進黨立委等。民間團體2月3日遞交的罷免第一階段提議書，被罷免者除高虹安外，其餘均是國民黨立委。根據中選會介紹，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於收到文件翌日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以一次為限。