兩會下周召開 民航副局長巡首都機場

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議與十四屆全國人大三次會議分別下周二及下周三在北京揭幕，兩會航空運輸保障領導小組組長、民航局副局長馬兵前日帶隊前赴北京首都國際機場，實地了解總體運行保障及交通安排等情況，隨後組織召開工作部署會議。

在會上，馬兵強調要持續提升整體保障合力，牢固樹立「一盤棋」思想，齊心協力、密切配合、相互補台，暢通訊息渠道，加強現場協調，強化協同聯動，做好服務保障；要強化責任擔當，教育引導廣大幹部職工充分認識到本年全國兩會航空運輸保障工作重要性，以「每一次都是第一次」心態及「時時放心不下」責任感，紮實做好各項保障準備工作，堅決高質量完成保障任務。