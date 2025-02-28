福建推17惠台胞措施 允許設廣電製作公司

設獎勵金及租金補貼

在促進閩台服務業合作方面，福建設立試點，允許台灣業者在當地投資設立廣播電視節目製作經營公司，合資格台企申請後，有關部門審核時限由15個工作天縮減至10個工作天。福建鼓勵台灣工業設計機構在閩開展業務，若獲評為國家級別，將最高獎勵500萬元（人民幣‧下同，約541萬港元）；支持馬祖企業來福州從事商貿服務業，將給予5年租廠房等租金補貼和每平方米400元（約433港元）的裝修補貼。福建亦支持台胞台企參與莆田生物科技醫療產業合作，及進行林業碳中和合作。