福建推17惠台胞措施 允許設廣電製作公司
【本報綜合報道】福建省政府新聞辦公室昨日召開新聞發布會，宣布為進一步關切台胞台企訴求，福建省日前研究制訂第四批政策措施，分為3方面共17條。措施內容包括促進閩台服務業合作，支持對台農林漁業發展，及支持在閩台胞更好發展。
設獎勵金及租金補貼
在促進閩台服務業合作方面，福建設立試點，允許台灣業者在當地投資設立廣播電視節目製作經營公司，合資格台企申請後，有關部門審核時限由15個工作天縮減至10個工作天。福建鼓勵台灣工業設計機構在閩開展業務，若獲評為國家級別，將最高獎勵500萬元（人民幣‧下同，約541萬港元）；支持馬祖企業來福州從事商貿服務業，將給予5年租廠房等租金補貼和每平方米400元（約433港元）的裝修補貼。福建亦支持台胞台企參與莆田生物科技醫療產業合作，及進行林業碳中和合作。
對農林漁業發展方面，支持台灣農民創業園區發展，加強台企涉林建設工程使用林地定額保障，也支持台胞參與寧德海洋漁業養殖合作和閩台企發展綠色食品。福建為在龍岩發展的台企提供用地保障支持，支持台胞台企在花卉苗木產業集中區投資興業。
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