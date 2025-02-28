涉嚴重違紀違法 藥監局前副局長受查

陳時飛於1962年出生，浙江天台人，1983年從中國藥科大學藥學系藥學專業畢業後，曾任浙江省醫藥管理局計劃處幹部、副主任科員、主任科員等職，1994年12月起，任浙江省醫藥管理局科技質量處副處長、藥品註冊處副處長等職，此後長期在浙江任職。2018年，陳時飛已擔任浙江省食品藥品監督管理局局長、黨組書記，浙江省食安辦主任等職。2018年，陳時飛離開浙江，擔任國家藥品監督管理局副局長、黨組成員，2022年，人社部網站發布消息，免去陳時飛的國家藥品監督管理局副局長職務。