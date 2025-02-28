涉嚴重違紀違法 藥監局前副局長受查
【本報綜合報道】國家藥品監督管理局前黨組成員、副局長陳時飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
陳時飛於1962年出生，浙江天台人，1983年從中國藥科大學藥學系藥學專業畢業後，曾任浙江省醫藥管理局計劃處幹部、副主任科員、主任科員等職，1994年12月起，任浙江省醫藥管理局科技質量處副處長、藥品註冊處副處長等職，此後長期在浙江任職。2018年，陳時飛已擔任浙江省食品藥品監督管理局局長、黨組書記，浙江省食安辦主任等職。2018年，陳時飛離開浙江，擔任國家藥品監督管理局副局長、黨組成員，2022年，人社部網站發布消息，免去陳時飛的國家藥品監督管理局副局長職務。
陳時飛去年底仍出席活動
在卸任國家藥品監督管理局副局長等職後，陳時飛曾以全國藥學專業學位研究生教育指導委員會主任委員等身份參加活動。去年12月5日，全國藥學專業學位研究生教育指導委員會在廣州召開首屆全國藥學博士專業學位研究生教育發展研討會，當時陳時飛曾以教指委主任委員的身份參加會議。
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