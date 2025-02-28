貪腐私藏369彈 貴州公安廳前局長囚12年

【本報綜合報道】貴州省銅仁市中級人民法院前日一審公開宣判貴州省公安廳交通管理局前黨委書記、局長施長征受賄、貪污、非法持有彈藥一案，數罪並罰，決定執行有期徒刑12年，並處罰金110萬元（人民幣‧下同，約119萬港元）。施長征當庭表示服判，不上訴。根據判決內容，施長征在貴州省公安廳交通管理局工作期間，未按規定上交子彈，將369發手槍彈私自存放在家中。

收受逾2000萬元財物 經審理查明，1996至2023年，施長征利用擔任貴州省公安廳交通警察總隊直屬支隊政委、貴州省公安廳交通管理局副局長、局長等職務便利，為有關單位和個人在企業承包、項目招標等事項上提供幫助，非法收受財物折合1,911萬多元（約2,070萬港元），其中部分未實際取得。2021年12月，施長征退休時將單位價值5萬多元（約5.4萬港元）的茅台酒據為己有。

鑑於施長征受賄犯罪有未遂情節，到案後如實供述自己的受賄犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，退繳部分贓款，依法可以對其從輕處罰，銅仁市中級人民法院遂作出上述判決，並依法追繳其犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫或返還被害單位；對涉案彈藥依法予以沒收。2023年8月，施長征被查；2024年1月，施長征被開除黨籍。