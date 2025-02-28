台兩人涉分裂國家 最高檢列重大危安案

台灣社運人士楊智淵2022年8月被捕，去年8月因分裂國家罪成在浙江溫州判囚9年。富察具滿族血統，生於遼寧省岫巖縣，於華東師範大學取得博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人結婚生子搬到台灣定居。他前年3月赴上海探親被扣，涉嫌從事分裂國家犯罪活動由上海市國家安全局調查。

去年首11月拘審逾百萬罪犯

去年1月至11月，全國檢察機關共受理移送審查逮捕各類犯罪嫌疑人103.4萬人，批准逮捕66.9萬人；受理審查起訴203萬人，提起公訴146.7萬人，起訴嚴重暴力犯罪佔比從10年前7%降至3.7%。全國檢察機關立案監督9.2萬件，糾正偵查活動違法31.1萬件，糾正漏捕、漏訴6.2萬件。加強對刑事申訴、抗訴案件的審查監督，對認為確有錯誤的刑事裁判提出抗訴6,000多件，對刑事審判活動違法情形提出糾正意見9,000多件。本報綜合報道