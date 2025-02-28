台兩人涉分裂國家 最高檢列重大危安案
楊智淵已判囚9年 李延賀仍受查
最高人民檢察院前日舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，黨組成員、副檢察長苗生明表示，台灣社運人士楊智淵、台灣八旗文化總編輯富察（李延賀）兩案為重大危安案件，並強調嚴厲打擊危害國家安全犯罪，堅定捍衞國家長治久安。
苗生明稱，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪。最高檢指導地方檢察機關依法辦理楊智淵分裂國家案、李延賀煽動分裂國家案等，堅決捍衞國家政權安全、制度安全、意識形態安全。最高檢與最高法、公安部、國家安全部、司法部等聯合發布指導意見，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家有關犯罪，形成有力震懾。
檢察機關依法嚴懲邪教犯罪
台灣社運人士楊智淵2022年8月被捕，去年8月因分裂國家罪成在浙江溫州判囚9年。富察具滿族血統，生於遼寧省岫巖縣，於華東師範大學取得博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人結婚生子搬到台灣定居。他前年3月赴上海探親被扣，涉嫌從事分裂國家犯罪活動由上海市國家安全局調查。
苗生明又指，檢察機關依法從嚴懲處「法輪功」、「全能神」等邪教犯罪，堅決落實好檢察環節反恐工作責任，探索建立檢察機關辦理恐怖活動和極端主義犯罪案件協作配合機制，推進反恐維穩法治化常態化。堅決維護國防安全，軍地持續深入聯合開展「守護戎裝」等專項活動，取得良好效果。
去年首11月拘審逾百萬罪犯
去年1月至11月，全國檢察機關共受理移送審查逮捕各類犯罪嫌疑人103.4萬人，批准逮捕66.9萬人；受理審查起訴203萬人，提起公訴146.7萬人，起訴嚴重暴力犯罪佔比從10年前7%降至3.7%。全國檢察機關立案監督9.2萬件，糾正偵查活動違法31.1萬件，糾正漏捕、漏訴6.2萬件。加強對刑事申訴、抗訴案件的審查監督，對認為確有錯誤的刑事裁判提出抗訴6,000多件，對刑事審判活動違法情形提出糾正意見9,000多件。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：