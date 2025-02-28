澳洲在野黨斥總理對華軟弱 防長反擊

馬爾斯：華演習未違國際法

澳洲在野黨連日質疑政府低估事件的戰略意義，馬爾斯指是否遵守國際法才是試金石，澳洲船隻很大程度上依賴國際法才能在有關海域保持存在，此舉非常重要，因為有關海域是澳洲貿易航線所在，國際法必須同時適用於中澳兩國。他呼籲反對黨冷靜，更承認澳洲海軍軍艦靠近中國的頻率比中國軍艦靠近澳洲更多。