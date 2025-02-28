黨報高層涉諜繫獄 子在美呼冤

【本報綜合報道】中共中央機關報《光明日報》評論部前副主任董郁玉，在2022年與一名日本外交官見面時被捕，去年依間諜罪被判刑7年。其子董一夫日前在美國表示，父親與國家安全或間諜活動沒有任何關係，已在獄中寫下一份長45頁的上訴書。他又呼籲日本政府出面，證明父親與間諜活動沒有任何關係。

8次晤日外交官後被拘 董一夫周一表示，父親因間諜罪被判刑，是「新聞自由」和「人權」問題。他指母親直到開庭才知道丈夫與日本外交官8次會面，成為指控其犯罪的「主要證據」。董一夫稱，父親在獄中健康還不錯，每天做200下掌上壓和200次抬腿，但每年曬太陽的時間只有數小時，而且不獲准見妻子。律師每月可以探望董郁玉一次，並轉交其妻書信。

2022年2月，董郁玉在北京與一名日本外交官共進午餐時一同被警方帶走。數小時後，該日本外交官獲釋，但董郁玉一直被關押。2023年7月，董郁玉曾接受不公開審訊。去年11月，北京市第二中級人民法院依間諜罪一審判董郁玉有期徒刑7年。時任美國國務院發言人和美國駐中國大使當時分別發表聲明，聲援董郁玉及其家人，並呼籲中方無條件放人。