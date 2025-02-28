解放軍內務條令 新增退役誓詞

【本報綜合報道】新修訂通過的《中國人民解放軍內務條令》將於4月1日起施行，相對2018年3月頒布的《中國人民解放軍內務條令（試行）》，今次修訂增加了軍人退役誓詞、預備役人員誓詞等內容。

新修訂條令規定，軍人退役時，通常集體向軍旗告別並宣誓，誓詞內容為「我是中國人民解放軍軍人，即將退出現役，我宣誓：服從中國共產黨的領導，忠於祖國，忠於人民，保守軍事秘密，珍惜軍人榮譽，永保軍人本色，為軍旗增輝，為軍隊爭光。若有戰，召必回！」

預備役人員亦有誓詞 此外，新修訂條令列明公民經批准服預備役，通常在首次參加軍事訓練期間宣誓，內容為「我是中國人民解放軍預備役人員，我宣誓：服從中國共產黨的領導，全心全意為人民服務，服從命令，嚴守紀律，刻苦訓練，提高本領，英勇頑強，不怕犧牲，隨時准備應召參戰，誓死保衞祖國」。

日前發布新修訂的《中國人民解放軍內務條令》、《中國人民解放軍紀律條令》、《中國人民解放軍隊列條令》，統稱共同條令。新修訂的共同條令堅持把謀打贏作為最大職責，立起備戰打仗、向戰為戰的根本指向。