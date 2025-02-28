被問會否阻大陸武統 美總統拒答

【本報綜合報道】美國總統特朗普周三出席上任後首場內閣會議，有記者問及他的政策是否確保其在任期間中國大陸不會以武力統一台灣，他拒絕回答，說：「我永遠不會對此發表評論。」

雖徵關稅 仍想與華保良好關係 特朗普指自己從未對此發表評論，永遠不想讓自己陷入那種境地。他續稱，儘管對中國大陸商品徵收關稅，但仍打算與中方保持良好關係，包括進行跨境投資。美國國務卿魯比奧受訪表示，反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為是美國多年立場，不會摒棄。他又提到，一旦中國大陸進犯台灣，美國將履行承諾，但美國不希望走到那一步。

魯比奧表示，中國終將富強，美國必須面對現實，但世界不能依賴如此強大的中國。如果美國不想依賴中國，就必須擁有國內產能，這正是特朗普政府大力推動關稅政策的背後理念之一。他又指，單加徵關稅還不夠，因為中國在全球均有設廠，並透過這些國家向美國傾銷產品，因此美國必須建立國內產能。

魯比奧指出，中國試圖把美國逐出印太地區，但美國是太平洋國家，不會放棄與日本、南韓的關係。美國必須擁有軍事能力因應中國威脅，美國飛機及船艦製造業的發展速度未能跟上中國步伐，美國造一艘船的時間，中國能造10艘的情況不能再持續下去。他又透露，曾向中共中央政治局委員兼外長王毅提出中國是核武國家，也是世界第二大經濟體，中美必須是平衡關係，否則將發生衝突。