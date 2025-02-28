解放軍兩無人機 進日本防空識別區

首涉西南諸島 自衞隊F15升空警戒 日本防衞省統合幕僚監部周三晚上公布，首次在西南諸島附近上空發現中國無人機，航空自衞隊F15戰機一度升空警戒，期間無人機沒有侵犯日本領空及作出危險動作。

統合幕僚監部指，周三上午至下午，發現一架BZK005無人機從東海上空飛過沖繩本島與宮古島之間以南的海域，進入太平洋，然後改變航線向東北飛行，飛至鹿兒島縣奄美大島以東上空，掉頭沿原本航線折返。同一時間，一架翼龍2偵察無人機沿類似航線飛行。兩架無人機在日本防空識別區內飛行，沒有進入日本領空。

日本勢向美購C17運輸機 日本首相石破茂早前訪美與美國總統特朗普會談期間，傳達購買大型運輸機的意願，包括C17運輸機。石破茂在與特朗普會談前，預計特朗普會要求日方加大對防衞費的承擔，因此預先提出有關方案，特朗普對此表示歡迎。相關人士透露，C17運輸機是石破茂考慮引進的目標之一，旨在提升自衞隊物資和人員運輸能力。

石破茂早年出任防衞大臣時，已堅持引進C17運輸機，去年10月上任後曾指示防衞省等部門就此展開探討，不過報道指從海外採購大型防衞裝備品價格偏高，預計將導致防衞費整體增加。由於美國波音公司製造的C17已於2015年停產，日方若購買，估計會是二手飛機。本報綜合報道