雲南醃菜膏登論文 宣揚地道風味產品

【本報綜合報道】中國雲南特色蘸料醃菜膏英文名稱被翻譯成「Yancaigao」，近日被寫成論文發表在國際食品學術期刊，令不少內地民眾感到洋氣，更笑稱這是一篇有味道的論文。論文作者、雲南德宏州瑞麗市檢驗檢測所高級農藝師高金曉周日接受內媒採訪，指該論文是其團隊花費一年時間研究才在去年底發表。

作者冀為特色蘸料正名 37歲的高金曉碩士畢業後，前年9月到中國農科院農產品加工研究所學習時，提出想研究醃菜膏，得到導師認可及所長王鳳忠指導，終與其研究團隊撰寫出論文《發酵和勾兌醃菜膏揮發性化合物、微生物組成和理化性質的比較》，為傳統方式製作的醃菜膏正名。

高金曉和課題組成員採集了德宏州8個不同廠家醃菜膏樣本測定解析，發現其中6種以檸檬酸代替傳統發酵，不似自然發酵的醃菜膏本身含很多有機酸，好比天然防腐劑，能長期保存。高金曉希望將家鄉地道調味料醃菜膏推廣出去，如做成火鍋湯底或類似番茄醬的小包裝產品，擴大市場。