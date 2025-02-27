兩岸國際

教宗續留院曾晤國務卿

天主教教宗方濟各雙肺感染肺炎繼續留院，情況仍然危殆。梵蒂岡教廷周二早上發出簡短聲明，指教宗過去一晚睡得很好；又表示教宗周一曾會見教廷第二號人物、國務卿帕羅林樞機主教及副手。數以千計信徒在梵蒂岡聖伯多祿廣場祈禱，希望教宗盡快康復。（綜合報道）
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