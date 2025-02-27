阿富汗暴雨洪災29人亡

阿富汗西部和南部地區周二因暴雨引發洪災，已造成29人死亡。西部法拉省災難管理部門負責人薩亞爾表示，暴雨導致該省卡拉卡地區突發洪水，造成多人傷亡。本周以來，阿富汗多地出現強降雨天氣，引發洪水、山泥傾瀉等災害。（綜合報道）