2月27日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月27日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
阿富汗暴雨洪災29人亡
阿富汗西部和南部地區周二因暴雨引發洪災，已造成29人死亡。西部法拉省災難管理部門負責人薩亞爾表示，暴雨導致該省卡拉卡地區突發洪水，造成多人傷亡。本周以來，阿富汗多地出現強降雨天氣，引發洪水、山泥傾瀉等災害。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250227-0227_00180_048/阿富汗暴雨洪災29人亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc