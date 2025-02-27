兩岸國際

日山火連燒7天終受控

日本岩手縣大船渡市三陸町上周三發生山火，經消防人員連續7天撲救，火勢至周二終於受控，部分地區已解除避難指示。岩手縣政府表示，由於山火可能影響大船渡市田濱地區基建設備，田濱地區持續停電至周二下午4時30分，消防部門將繼續監控山火威脅。（綜合報道）
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