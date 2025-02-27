同機乘客猝死 澳夫婦伴屍4小時
【本報綜合報道】卡塔爾航空公司日前一個航班上有乘客猝死，機艙服務員把屍體置於一對澳洲夫婦鄰座，令兩人被迫伴屍4小時。卡塔爾航空周一對事件可能造成任何不便及困擾致歉。
澳洲男子米切爾‧林（Mitchell Ring）和其妻科林（Jennifer Colin）前往意大利威尼斯度假，兩人搭飛機從墨爾本飛往卡塔爾多哈，期間有乘客在旁邊通道上猝死。機組人員原計劃把屍體搬往商務艙安置，但因其體形較大而不果。在獲得米切爾‧林同意後，機組人員把屍體置於他的鄰座，並以毛氈覆蓋。航班抵埗後，救護員移走屍體時令死者臉容露出，夫婦因而受驚。
投訴機組未安排其他座位
夫婦向澳媒投訴，機組人員未安排兩人移往其他空座位，事後卡塔爾航空和聯營航班的澳洲航空未有聯繫他們，亦沒提供支援，是未盡到謹慎責任，認為航空公司應制訂相關規程。卡塔爾航空對死者家人表示慰問，正根據既定程序聯繫受影響乘客。澳洲航空則稱，涉事航班由卡塔爾航空負責管理。
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