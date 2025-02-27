險撞闖跑道私人機 波音737臨降落復飛

美國聯邦航空局（FAA）周二表示，美國西南航空一架波音客機於當日上午在伊利諾伊州芝加哥中途國際機場降落時，因一架商務客機未經授權進入跑道而被迫中止降落。事件中無人傷亡，FAA已介入調查事件。

FAA已介入調查 事發於當地時間周二上午8時50分左右，涉事客機航班編號為WN 2504，機型為波音737-800，從內布拉斯加州奧馬哈飛抵芝加哥。涉事私人商務飛機型號為龐巴迪挑戰者350（Bombardier Challenger 350），正從芝加哥飛往田納西州諾克斯維爾。

西南航空表示，客機機組人員為防止潛在事故而復飛，最終安全降落在芝加哥機場。發言人指出，機組人員遵守安全程序，對公司來說沒甚麼比乘客和員工安全更重要。

通訊紀錄顯示，空中交通管制員當時指示私人飛機在「4L跑道上左轉，穿過31L跑道並在31C跑道前等待」，對方回應稱「好的，左轉2……呃……4L，越過22或13C」，空管員立即稱「否定，越過31L，在31C等待」。

形勢不妙急爬升 西南航空機師見私人飛機誤闖跑道，決定爬升並在飛至3,000呎高空時詢問塔台「發生甚麼事」。美國交通部長達菲強調，機師必須遵守空管員指示，否則執照將被吊銷。本報綜合報道