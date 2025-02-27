韓警告AI技術落後美逾年

南韓科學技術信息通信部（科技部）部長劉相周二警告，當地人工智能（AI）技術落後美國一年以上。科技部另提及，當地擁有AI計算資源遠不足以研發高性能AI模型，國內缺乏能夠主導尖端AI算法創新高級人才，亦很難吸引頂尖人才。（綜合報道）