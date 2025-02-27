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韓憲院法官任命案 今裁決
南韓在野共同民主黨早前推舉馬恩赫為憲法裁判所（憲法法院）法官候選人，署理總統崔相穆卻不予任命，觸發國會議長禹元植上月代表國會向憲法法院申請權限爭議裁決。法院周二證實，將於今日早上公布結果。（綜合報道）
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