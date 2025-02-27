尹錫悅攜大疊文件上庭 為戒嚴風波辯護

【本報綜合報道】南韓憲法法院周二舉行總統尹錫悅彈劾案庭審第11場、也是最後一場辯論，尹錫悅攜帶77頁文稿前往法院做最終陳述，重申宣布戒嚴的必要性和合法性。

辯論於當地時間下午2時開始，直到晚上10時15分結束，持續逾8小時。控辯雙方圍繞尹錫悅宣布緊急戒嚴是否合法展開激烈攻防戰。國會方面認為，尹錫悅宣布違憲違法的戒嚴令、侵入國會和選舉管理委員會、試圖拘捕拘禁多名政治人士，罷免他的必要充分條件已經成熟，為了民主和國家發展，必須罷免尹錫悅。

尹錫悅代理人團則主張，在野黨的政策干擾、削減預算導致國家處於緊急狀態，總統宣布緊急戒嚴是針對在野黨暴行的不可避免選擇。

否認指示封鎖國會 尹錫悅本人當天下午4時30分左右從關押地首爾拘留所前往法院，晚上9時10分左右開始最後陳述。他準備了77頁A4紙文案，用近70分鐘時間，稱緊急戒嚴是為了克服國家危機，是總統行使合法權限。他否認曾指示封鎖國會、拘捕政界人士等，聲稱為維持秩序而向國會投入了最少兵力。