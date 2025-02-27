美研對進口銅徵收關稅 針對中國

【本報綜合報道】美媒昨日報道，美國總統特朗普周二簽令，要求其政府對是否可能對進口美國的銅徵收關稅展開調查。白宮貿易與製造業高級顧問納瓦羅表示，此舉為了制止中國借助銅產業來發展自身勢力，並處理更廣泛國家安全隱患。

特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署研究進口銅問題的行政命令，對進口銅展開國安調查並考慮是否徵收關稅，表示這將產生重大影響。商務部長盧特尼克指出，關稅將幫助重建美國銅產業並加強國防，美國產業依賴銅，應在美國生產，沒有豁免和例外。他又稱，美國優先創造美國就業並保護國家安全，「現在是讓銅回家的時候了」。

納瓦羅批評，中國長期以來把產能過剩和傾銷當作經濟武器來支配全球市場，系統性地破壞競爭者並把對手的產業推向破產，方式包括大規模補貼關鍵產業。納瓦羅又指出，中國成功在各領域擴展其經濟影響力，從鋼鋁到太陽能電池板到電動車，現在又在用相同方式獲取對世界銅市場的控制權。但有美國調查數據分析指，受美國潛在銅關稅影響最大的國家將是智利、加拿大和墨西哥。

中方稱貿戰沒贏家 中國外交部發言人林劍昨日回應時，強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民利益。中方堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應透過平等和相互尊重的對話協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定地維護自身正當權益。