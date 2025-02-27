美議員憂華或借馬斯克左右白宮

【本報綜合報道】美國眾議院中國問題特別委員會主席穆理納及該委員會民主黨首席議員克里什內穆爾提周二警告，北京可能會嘗試利用對掌管多間美企的富豪馬斯克影響力，爭取對中方更有利的美國政策，而華盛頓必須反擊任何此類努力。

穆理納在智庫布魯金斯學會的活動上表示，關於馬斯克的問題，自己確實相信北京會嘗試利用任何機會，至於人們會否關注並確保他不會影響對華政策，認為情況就是這樣。馬斯克和白宮暫未回應此說法；中國駐美大使館則稱，中方歡迎與美國各界人士開展互利合作，樂見外資企業在華投資，深化在中國市場布局，共享發展機遇。

另指台要積極提升自衞能力 穆理納另談及加強在台海以至印太的阻嚇力，稱國會在提供台灣資源方面已有行動，持續加快兌現美國對台軍售交付承諾。他又稱，台灣要更積極提升自衞能力，當釋出減軍費的信號或內部出現相關辯論時，擔心是釋出錯誤訊息，台灣內部不能對安全重要性出現分歧，而總統特朗普的談判目標之一，就是讓台灣強化對自身防衞的承諾。