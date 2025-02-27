特朗普推金卡簽證 投資移民門檻3900萬

美國商務部長 盧特尼克

俄寡頭可「購入」 助減美赤字 美國總統特朗普周二計劃推出「金卡」簽證，將投資移民的門檻提高至500萬美元（約3,900萬港元），取代現有的投資移民計劃「EB-5簽證」。特朗普指出，俄羅斯寡頭也有可能獲得「金卡」，而計劃帶來的龐大收益，將有助減少美國國家赤字。

特朗普在白宮簽署行政命令後指，新的「金卡」簽證持有人，會獲得與「綠卡」相同的權利，將在兩周內啟動新計劃，相信不需國會批准。他表示：「富人會透過買這張卡來到美國，他們是富有的、成功的。他們會花很多錢，繳納很多稅款，並聘用很多人。」

特朗普透露，會在兩周內公布「金卡」詳情。當被問及俄羅斯寡頭是否合資格購買「金卡」時，特朗普指有可能，又稱他認識一些俄羅斯寡頭，「他們都是友好的人。」目前美國「綠卡」持有人擁有永久居民身份，可享有大部分美國公民權利，包括永久居留和工作。

滿14歲非法移民 須登記指紋 與特朗普一同見記者的商務部長盧特尼克稱，新的「金卡」簽證將取代現有的投資移民計劃「EB-5簽證」。目前「EB-5簽證」的投資門檻為180萬美元（約1,404萬港元），指定區域的門檻是90萬美元（約702萬港元），並規定須創造最少10個全職就業機會。

另一方面，特朗普政府繼續加大力度打擊非法移民。根據國土安全部周二發布的指令，非法入境美國且未向聯邦政府登記的移民可能面臨巨額罰款、監禁，或兩者兼施。國土安全部轄下的公民及移民服務局將設立登記服務，所有年滿14歲、申請美國簽證時未進行指紋識別或登記、且在美國停留30天或更長時間的移民，都必須登記指紋，否則被刑事檢控。本報綜合報道