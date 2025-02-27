兩岸國際

歐向烏提礦產協議 稱提升關係

在美國與烏克蘭正推進達成礦產協議之際，歐盟內部市場專員塞茹爾內透露，早前訪問烏克蘭基輔期間，已向烏方提出一項的開採礦產協議。英媒引述消息指，歐盟的方案與美國提出的協議不存在競爭關係，指歐方正尋求在烏克蘭邁向加入歐盟之際，提升雙方的長期夥伴關係。（綜合報道）
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