英2027年前增國防支出至GDP 2.5%

英國首相施紀賢赴美與美國總統特朗普會談前夕，周二宣布英國將在2027年前，將國防支出由目前相當於國內生產總值（GDP）的2.3%增至2.5%，並在2029年開始的新一屆國會會期尋求增至3%，但需視經濟情況而定。（綜合報道）