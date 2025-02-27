2月27日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月27日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
英2027年前增國防支出至GDP 2.5%
英國首相施紀賢赴美與美國總統特朗普會談前夕，周二宣布英國將在2027年前，將國防支出由目前相當於國內生產總值（GDP）的2.3%增至2.5%，並在2029年開始的新一屆國會會期尋求增至3%，但需視經濟情況而定。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250227-0227_00180_005/英2027年前增國防支出至GDP-2-5-
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc