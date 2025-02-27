兩岸國際

英2027年前增國防支出至GDP 2.5%

英國首相施紀賢赴美與美國總統特朗普會談前夕，周二宣布英國將在2027年前，將國防支出由目前相當於國內生產總值（GDP）的2.3%增至2.5%，並在2029年開始的新一屆國會會期尋求增至3%，但需視經濟情況而定。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者