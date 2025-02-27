澤連斯基或日內訪美 簽礦產協議可期

料刪「獻3.9萬億資源」條款 不涉安保 美國總統特朗普周二表示，烏克蘭總統澤連斯基將於周五抵達華盛頓，兩人會面期間可能會簽署礦產協議。英媒引述烏方高級官員透露，基輔政府與美國已就礦產協議條件達成一致意見，最快於周五簽署，並指美國刪除礦產協議草案中不利烏克蘭的條款，包括烏方須提供價值5,000億美元（約3.9萬億港元）資源。

特朗普在白宮向記者表示，聽說澤連斯基將於周五到訪，如果對方願意，歡迎他簽署協議，「希望讓烏克蘭重新站起來」。特朗普指協議可能價值一萬億美元（約7.8萬億港元），涉及稀土金屬和其他資源，並指：「我們希望拿回這些錢。戰爭不應該發生，但它發生了，現在必須解決這個問題。美國納稅人最終會拿回他們的錢。」對於烏克蘭得到的回報，特朗普稱是總值3,500億美元（約2.73萬億港元）的軍事裝備，以及最重要的作戰權利。特朗普形容烏克蘭人非常勇敢，是優秀的士兵，但強調如沒美國的金錢和軍事裝備，這場戰爭很快就會結束。

疑要求合設基金 未提美份額 英媒周二報道，周一流出礦產協議的最終草案要求成立一項基金，烏克蘭將向該基金投入其石油和天然氣等礦產資源以及相關物流的50%收入，協議範圍不適用於烏克蘭石油天然氣公司和烏克蘭國家石油貿易協會目前的活動。商定協議草案刪除設立最高5,000億美元「重建基金」的條款，且未提及美國提供安全保障，亦沒有具體說明美國在上述基金的份額規模以及「共同所有權」協議的條款等重要問題。報道指，草案得到烏克蘭司法部、經濟部和外交部長批准。

美倡派維和部隊赴烏 俄佢絕 特朗普提到，若成功促成俄烏停戰協議，有需要以某種形式在烏克蘭投放維和部隊。惟俄羅斯克里姆林宮重申，派維和部隊到烏克蘭是不能接受。

歐洲理事會主席科斯塔與波蘭總理圖斯克周二會晤後指出，歐洲需要在俄烏問題上更團結，又稱歐洲需要參與俄烏和談。

特朗普自上月宣誓就職以來，顛覆了美國的外交政策，一方面向俄羅斯釋出外交善意，另一方面要求烏克蘭交出稀有礦產，作為基輔從美國前拜登政府獲得戰時援助的回報。中國外交部發言人林劍昨日被問及美烏礦產協議時，僅表示中方已注意到有關報道，未有正面回應。本報綜合報道