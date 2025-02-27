18公里收622元 白牌車司機被行拘

【本報綜合報道】內地一名女大學生上周五從廣東省廣州南站乘坐白牌車（非法載客牟利車輛）返回大學城，短短18公里車程需支付581元（人民幣‧下同，約622港元）費用，於是報警求助。據廣州番禺公安微博周二消息，涉事司機涉嫌向女大學生敲詐勒索，警方已依法行政拘留該司機10日並罰款500元（約542港元）。

客無戴安全帶遭索「罰款」 女大學生小蔡上周五下午2時許離開廣州南站，原本打算坐網約車，但等待一至兩分鐘也無車接單，之後被在場拉客人士帶往乘搭白牌車，起步價為9.6元（約10.3港元）。她覺得價錢可以接受，於是上車，抵達後卻被告知需支付281元（約301港元）車費，再被以沒有佩戴安全帶為由，需額外支付300元（約321港元）「罰款」。

面對司機表現情緒激動，小蔡無奈之下只好付款。廣州市交通運輸局周一表示，當得悉上述情況後，交通執法人員通過翻查閉路電視畫面及過往投訴資訊比對，最終鎖定一輛可疑車輛，聯合公安部門於事發當晚7時查獲車輛及涉事司機勞××。廣州番禺警方周二表示，上周六接到事主蔡×報警求助。經查，司機勞××以蔡×乘車期間未佩戴安全帶導致其交通違法被處罰為名，向蔡×索取費用，涉嫌敲詐勒索，已依法對41歲的勞××作出上述處罰。