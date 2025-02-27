土撥鼠掀飼養熱 當局提醒或播疫

【本報綜合報道】內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》風靡全球，就連片中出現的土撥鼠也在內地掀起一片飼養熱潮。國家疾控局周二發布健康提示，指土撥鼠也能傳播鼠疫，一旦感染，患者會突然出現高熱、淋巴結腫大的症狀，病情常常迅速惡化，死亡可能性極高。

齧齒類屬鼠疫傳染源

國家疾控局指出，鼠疫不僅通過老鼠傳播，自然界的鼠類、旱獺等很多齧齒類動物都有可能傳播鼠疫。土撥鼠學名旱獺，是一種大型齧齒類動物，在內地主要分布在西部高原地區。網上時有遊客分享照片，在高原和草原遊玩時投餵網紅土撥鼠，卻對這種行為潛藏的危險不自知。土撥鼠是鼠疫耶爾森菌的自然宿主，也是內地鼠疫的主要傳染源之一，圍觀和逗玩是高危行為。