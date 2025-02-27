新光三越申員工入內取物被拒

【本報綜合報道】新光三越台中中港店氣爆發生至今已有14日，市政府都市發展局周二表示，將決定是否允許員工進入內部取走私人物品。新光三越昨日回應，由於都發局要求再補相關資料，前一日並未通過，公司會再盡快補齊，一旦通過，最快第二天就會開放員工進場。

資料不全 稱盡快補齊 新光三越有800多個專櫃，自己員工加上專櫃人員總員工數達4,000多人。爆炸發生期間，員工和顧客忙於逃命，很多私人物品都未帶出，公司已在周一提出「評估商場巡視整理動線防護計劃」。有關部門曾表示周二會公布有關決定；新光三越隨後亦表示，最快昨日就可讓員工進入拿私人物品，但當局並未通過。

新光三越台中中港店周二一度傳出有瓦斯（煤氣或天然氣）飄散的味道，警方和消防接報到場警戒。業者表示，經瓦斯公司檢測後，確認是異味非瓦斯，大樓內也沒有施工與營業，不會有瓦斯外洩問題。新光三越營業本部副本部長謝英明當日亦回應指，目前持續外牆安全防護緊急搶災作業及專業人員入館勘察，待相關計劃獲市政府核備後會通知所有人員分批、安全進入建築，員工可取回私人物品，及處置剩餘食材。