5人大代表撤職 4名屬違紀懲處

一拖前董事長被責令辭任 十四屆全國人大常委會周二發公告顯示，由河南省選出的第十四屆全國人大代表，中國一拖集團有限公司前黨委書記、董事長劉繼國，因涉嫌違反中央八項規定精神和廉潔紀律問題，被責令辭去其全國人大代表職務。上月，河南省第十四屆人大常委會第十三次會議決定接受其辭職。

劉繼國於1964年出生，1987年加入中國一拖。2022年，集團旗下一拖股份選舉劉繼國擔任一拖股份第九屆董事會董事長，並同意聘任其為公司總經理。2024年5月，中國一拖免去劉繼國中國一拖集團有限公司黨委書記、常委、委員、董事長、董事職務。同年7月，公司發公告稱，劉繼國因年齡原因，申請辭去董事長等職務。今年1月11日，河南省第十四屆人大常委會第十三次會議決定接受劉繼國辭職。

鋼企董事長個人原因請辭人大職 此外，天津市電力公司前黨委書記、董事長趙亮，湖北省荊州市委前副書記、市政府前市長周志紅，貴州省教育廳前黨組書記、廳長鄒聯克，因涉嫌嚴重違紀違法，同樣被罷免全國人大代表職務。黑龍江建龍鋼鐵有限公司董事長、建龍投資有限公司董事長張志祥，因個人原因提出辭去十四屆全國人大代表職務。依照有關規定，趙亮、周志紅、鄒聯克、劉繼國、張志祥的代表資格終止。本報綜合報道