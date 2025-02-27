嚴打離岸博彩 菲遣返近百中國人

【本報綜合報道】中國駐菲律賓大使館周三公布，中國和菲律賓兩國執法部門合作，周二遣返近百名在菲從事離岸博彩的中國公民。另外，菲律賓警方同日在帕拉尼亞克市解救了一名被綁架的14歲中國男童，其右手小指部分被割斷。

中國駐菲使館表示，這是菲律賓政府離岸博彩禁令生效後，中菲兩國開展執法合作的又一次重要行動，彰顯兩國合作打擊離岸博彩的決心。中方願與菲方共同打擊犯罪活動，也敦促菲方公正執法，切實保障在菲中國公民正當合法權益。菲律賓總統反有組織犯罪委員會周一透露，部分因非法從事菲律賓離岸博彩而被捕並驅逐的中國人，在回國途中趁中途停留轉機的機會成功逃脫，已收到多宗相關報告；強調馬尼拉有直飛中國的航班，這類情況本可避免。