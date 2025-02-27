不滿解放軍機突靠島訓練 台軍譴責

台軍當日陸續偵獲解放軍殲11、空警500等各型主、輔戰機及無人機，共計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線進入台灣北部及西南空域。對於解放軍宣稱進行射擊訓練，台方嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒和適切應對，強調將持續戮力建軍備戰，嚴密掌握台海周邊局勢。

台斥危及國際航道

台灣防務部門強調，解放軍在國際航道無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內射擊訓練，不但對國際飛航、海上船隻航行安全造成高度危險，更公然挑釁區域安全穩定。台方又指，解放軍日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練，對菲律賓展開軍事威懾等，反映大陸是當前台海及印太區域和平穩定唯一且最大的威脅。