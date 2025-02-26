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湖北「狗狗山」爆紅吸客
形態各異的山峰堪稱自然界傑作，中國湖北宜昌一座「狗狗山」近日在網上引起關注，它最初由一名徒步愛好者偶然發現，山峰輪廓恰似一隻乖巧溫馴的小狗安靜地趴在大地上，包括圓滾滾的腦袋、微微下垂的耳朵，每一處細節都栩栩如生。許多遊客隨後紛紛慕名而至，希望親眼目睹這座神奇山峰的風采。
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