製逾2000公斤芝士火鍋創世績 法企邀半萬民眾到場試食
【本報綜合報道】法國一間芝士製造商近日於東部城鎮萊斯魯塞舉行挑戰活動，成功烹製約2,177公斤的芝士火鍋，獲健力士世界紀錄認證為全球最大芝士火鍋。
冀證成品不輸瑞士
該間芝士製造商的廚師使用大型食品加工機來混合原料，確保製作出順滑的口感，他們使用康提芝士為基底，添加白葡萄酒、兩公斤大蒜、1.5公斤白胡椒和約55公斤玉米澱粉，最終成品達到2,177公斤，遠超起初設定為2,039公斤的目標。
挑戰活動亦開放予民眾試食，共設有5,039個席位，全場座無虛席，而其中大部分人來自瑞士。多年來，瑞士一直自稱是芝士火鍋發源地，舉行今次活動的芝士製造商希望能傳遞訊息，表明法國在製作芝士火鍋上亦不遜於瑞士。
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