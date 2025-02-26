製逾2000公斤芝士火鍋創世績 法企邀半萬民眾到場試食

該間芝士製造商的廚師使用大型食品加工機來混合原料，確保製作出順滑的口感，他們使用康提芝士為基底，添加白葡萄酒、兩公斤大蒜、1.5公斤白胡椒和約55公斤玉米澱粉，最終成品達到2,177公斤，遠超起初設定為2,039公斤的目標。

挑戰活動亦開放予民眾試食，共設有5,039個席位，全場座無虛席，而其中大部分人來自瑞士。多年來，瑞士一直自稱是芝士火鍋發源地，舉行今次活動的芝士製造商希望能傳遞訊息，表明法國在製作芝士火鍋上亦不遜於瑞士。