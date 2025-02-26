韓地盤塌高架橋 4死包括2華工

南韓首爾世宗高速公路忠清南道天安市路段一處橋樑工地，昨日發生崩塌事故，多名工人被活埋，造成4死6傷，死者包括兩名中國工人。中國駐韓大使館派人前往現場慰問傷者，並與南韓外交部、警察廳等交涉，希望韓方查明事故原因、做好善後工作。

消防廳指出，事發於當地時間上午9時49分左右，首爾世宗高速公路位於天安市西北區笠場面道林裏的路段，一座高架橋突然崩塌。有行車紀錄儀拍到出事一刻，可見兩截橋面硬生生地垮下來。

疑起重機搬運時出事 事發時，首爾世宗高速公路安山—龍仁區段連接工程正在進行中，其中上述橋樑工地有橋板鋼樑坍塌，50米長的5條鋼樑先後塌下。據指，塌下的鋼樑原本安裝在橋板上，當天工人在用起重機將其搬運的過程中發生事故。

消防當局緊急派出18輛消防車、53名消防員前往現場救援，其後發布二級消防響應，並再發布全國消防動員令。南韓代理總統、副總理兼企劃財政部長官崔相穆指示，調動所有人力和設備優先搶救生命，並竭盡全力搜尋失蹤者。涉事的首爾世宗高速公路由現代建設公司負責，全長134公里，其中首都圈路段本年元旦開通，今次出事的非首都圈路段原定預計明年底竣工。現代建設為事件致歉，承諾會配合調查事故原因。本報綜合報道