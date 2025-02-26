華赴北韓旅團未能成行

【本報綜合報道】中國旅行社知行合逸早前宣布，周一組織5年來首個中國民間旅行團，前往北韓羅先市開展深度旅遊考察。韓媒引述業內人士消息指，知行合逸這個4日遊商品因某些原因，未能如期於周一成行，疑因將獲朝方特批的「商務考察」入境資格稱為「重啟跟團遊」而出事。

疑入境資格出問題 據報道，直至上周二，知行合逸仍在以每人3,599至4,599元人民幣（約3,862至4,935港元）的價格銷售上述商品，稱已獲得朝方特批。按照計劃，報名參團的遊客當日上午9時40分應在吉林琿春圈河口岸集合，之後赴朝，但旅行團最終沒能離境。知行合逸方面暫未回應是否出團，其官網上的羅先遊廣告雖未下架，但微信公眾號的廣告已消失。

曾銷售類似商品的其他中國旅行社向韓媒透露，中國國家旅遊局已禁止相關旅遊和宣傳活動；另有旅行社表示，所有將商務考察團宣傳為旅行團的單位均遭該局批評，個人可參加羅先商務遊項目，但要獲朝方邀請。業內人士指出，北韓尚未對華開放跟團遊項目，僅有條件地准許持商務簽證的個人前往羅先。