朝斥日與美法聯演損亞太平衡

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨日發表評論，批評日本近日投入一艘改造成航母的護衞艦，與美法兩軍派出的航母在菲律賓近海舉行聯演，破壞亞太地區力量平衡，催化新對抗格局。對於日本與美、英等逾10國開展聯合降落演練，評論則形容規模空前，意在侵略周邊國家。

北韓周一另譴責韓美日等國成立的對朝制裁監督機構「多邊制裁監測組」非法，是「犯罪幽靈集團」。南韓外交部官員回應指，北韓肆意違反聯合國安理會對朝制裁等國際法，卻主張成員國為落實安理會決議付出的努力非法，可謂自相矛盾。南韓政府將積極參與多邊制裁監測組活動，並與國際社會加強合作，爭取對朝制裁決議落實到位。