馬斯克再促覆工作電郵 聯邦僱員違者炒

人事管理局未跟隨 稱不會因此被解僱 美國政府效率部（DOGE）領導人馬斯克日前要求，所有聯邦僱員電郵匯報過去一周的工作，否則被視為辭職，國務院、國防部等多個聯邦機構則稱毋須回覆。馬斯克周一再表明，因應總統特朗普的酌情決定，聯邦僱員將獲第二次機會，警告如仍不回覆，將被解僱。但聯邦人事管理局稱屬自願性質，不會因不回覆而被解僱。

特朗普周一開腔支持馬斯克的做法，認為是好主意，強調必須知道聯邦僱員有沒有真正工作，如不回覆電郵將被視為解僱或半解僱。馬斯克其後發文指，其回覆電郵的要求非常簡單，只需輸入文字並按下發送鍵，但仍有很多人未能通過這項「愚蠢測試」，又指摘有部門主管慫恿不要回覆。特朗普此前表示，他不認為各聯邦機構主管是與馬斯克對抗。同日有工會更新訴訟，質疑馬斯克電郵要求的合法性，另有聯邦法官禁止馬斯克團隊存取敏感數據。

AI惡搞片 特朗普吻馬斯克腳 美國住屋及城市發展部總部周一出現用人工智能（AI）生成的惡搞影片，顯示特朗普親吻馬斯克的腳趾，並附上「真正的國王萬歲」的字句。報道指出，片中馬斯克有兩隻左腳，符合AI改圖的特徵，而且沒法精確細緻地描繪肢體細節。暫未知幕後黑手是誰，但時值馬斯克限時聯邦僱員回覆電郵，外界推測是不滿裁員者所為，至於是外部黑客或內部人員，仍在調查中。

美媒周二引述消息報道，馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）有意將近地軌道衞星「星鏈」網絡終端機，引入聯邦航空局（FAA）空域管理系統，惟被質疑未迴避利益衝突。知情人士透露，馬斯克上周批准向FAA運送4,000台星鏈終端機，目標是在一年至年半內全面展開上述計劃，協助加速相關網絡升級。此前，一台終端機已安裝到FAA位於新澤西州的空管技術實驗室測試。

官拒准美聯社記者重返白宮 另外，美聯社早前拒絕在報道中使用「美國灣」稱呼「墨西哥灣」，遭無限期禁止踏足白宮橢圓形辦公室和空軍一號總統專機採訪，上周五對3名白宮官員提告。聯邦法官周一駁回美聯社有關恢復完整採訪權的請求，拒絕頒布臨時命令讓其記者重返橢圓形辦公室採訪，因新聞機構可透過白宮記者協會的報道獲取資訊。案件下月20日將再開庭審理。本報綜合報道