俄外長稱需穩固協議 在烏作戰行動才停止
【本報綜合報道】俄羅斯外長拉夫羅夫周一訪問土耳其，並與土耳其外長菲丹會晤。拉夫羅夫於會後強調，只有在和平談判取得堅實且穩定的結果時，俄羅斯才會停止在烏克蘭的作戰行動。
與土耳其外長會晤
拉夫羅夫表示，解決烏克蘭危機的談判應有穩固的協議規定，不讓烏克蘭加入北約，亦應考慮到領土現實，克里米亞半島、頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州和扎波羅熱州將併入俄羅斯。他坦言俄方不滿意美國提出的停火方案，強調只有俄羅斯能解決烏克蘭衝突，而烏克蘭領導層未必有能力。俄媒指出，俄羅斯總統普京去年6月提出烏克蘭和平倡議，除烏克蘭不能加入北約、放棄俄佔領土外，還需實施去軍事化和去納粹化，並接受中立、不結盟和無核地位，西方亦需取消對俄制裁。
另外，七大工業國集團（G7）首腦周一召開視像會議，會後未就俄烏戰事3周年發表聯合聲明，有指美方反對G7聯合聲明中出現有關「俄羅斯侵略」的措詞。加拿大外長趙美蘭同日證實，G7仍在俄烏戰爭立場上存在分歧，加拿大和其他國家不同意美國向俄羅斯妥協。
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