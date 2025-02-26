俄外長稱需穩固協議 在烏作戰行動才停止

與土耳其外長會晤

拉夫羅夫表示，解決烏克蘭危機的談判應有穩固的協議規定，不讓烏克蘭加入北約，亦應考慮到領土現實，克里米亞半島、頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州和扎波羅熱州將併入俄羅斯。他坦言俄方不滿意美國提出的停火方案，強調只有俄羅斯能解決烏克蘭衝突，而烏克蘭領導層未必有能力。俄媒指出，俄羅斯總統普京去年6月提出烏克蘭和平倡議，除烏克蘭不能加入北約、放棄俄佔領土外，還需實施去軍事化和去納粹化，並接受中立、不結盟和無核地位，西方亦需取消對俄制裁。