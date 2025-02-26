晤馬克龍 特朗普稱烏將簽礦產協議

【本報綜合報道】美國總統特朗普周一在白宮迎接到訪的法國總統馬克龍，兩人見面時握手交談一段時間，期間都面帶笑容，表現親切。馬克龍稱會與特朗普討論在烏克蘭實現持久和平，又指歐洲願意加強防務，但需要美國強而有力的參與，才能確保烏克蘭實現和平。

現場傳媒大聲提出問題，兩人未有回應，除了有關教宗方濟各健康狀況的提問，特朗普與馬克龍都祝願方濟各早日康復。他們之後在白宮橢圓形辦公室舉行會談。在開放予傳媒提問的環節，特朗普指預計烏克蘭總統澤連斯基可能本周或下周到華盛頓，簽署美國與烏克蘭之間正在談判的礦產協議，他認為這是美好的事，又說不確定何時與俄羅斯總統普京會面。

指普京允歐洲派維和部隊駐烏 馬克龍表明烏克蘭停火後，歐洲準備好向烏克蘭提供安全保障，包括維和部隊。特朗普支持有關方案，又指曾向普京提出這想法，對方接受。特朗普在會後的聯合記者會表示，與馬克龍會晤的目的是結束另一場可怕，正蹂躪歐洲土地的戰爭。馬克龍則表示，烏克蘭主權是歐洲穩定的生存問題，指烏克蘭不僅為獨立及主權而戰，亦為歐洲的集體安全而戰。