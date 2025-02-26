普京：不反對歐洲參與俄美談判

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周一接受俄羅斯國家電視台採訪時指，俄羅斯並不反對歐洲參與旨在解決俄烏戰爭的俄美和平談判，但他指歐盟長期以來一直拒絕與莫斯科進行任何對話。普京又稱，美國總統特朗普正在理性地，而不是情緒化地處理俄烏衝突。俄方還計劃恢復對美出口鋁製品，出口量為200萬噸。

俄羅斯和美國上周在沙特阿拉伯舉行關於烏克蘭問題的首輪會談，烏克蘭和歐洲沒有受到邀請，引發雙方反對。普京認為歐洲參與談判是合乎邏輯：「他們參與談判進程是必要的。我們從未拒絕過，我們一直在與他們討論。有時，他們以讓俄羅斯在戰場上遭受失敗為藉口，拒絕與我們接觸。如果他們想轉變想法參與，那很好。」

普京否認特朗普對華盛頓烏克蘭政策的急劇改變是出於感情用事，包括批評烏克蘭總統澤連斯基，暗示基輔可能無法收復所有失地。他指特朗普的行為合乎邏輯，不受歐洲領導人對烏克蘭承諾的束縛。他批評澤連基斯嚴禁俄烏開展談判，已將自己逼上絕路，逐漸成為毒害烏軍的人物，因為他下達的荒謬命令，並非出於軍事考慮而是有政治目的，將導致烏軍遭受巨大及毫無必要的災難性損失。

同意俄美削軍費 籲華加入 普京又指，同意俄羅斯和美國可以討論大幅削減軍費開支，最高可達50%︰「我覺得這個想法不錯。美國削減50%，我們削減50%。如果中國願意，以後也可以加入。」普京同日主持舉行稀土行業發展會議時表示，稀土金屬是對俄未來競爭力和經濟發展至關重要的戰略儲備，應實現稀土產品產量的倍增。他指出，俄羅斯的稀土儲量多於烏克蘭，俄方願與相關夥伴開展合作，其中包括與美國合作。

在北京，外交部發言人林劍昨日表示，全球軍費的持續增長背後，是不斷緊張的國際和地區安全局勢，凸顯當前安全赤字不斷擴大，各方面臨着應對全球安全治理的共同挑戰，中方始終不渝地堅持走和平發展道路，有限的國防支出完全是捍衞國家主權、安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要。