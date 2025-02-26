撐烏會議 澤連斯基再倡與俄換俘

【本報綜合報道】俄烏戰爭周一滿3周年之際，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔舉行「支持烏克蘭國際會議」。他提議烏克蘭與俄羅斯互相交換被扣押人員，以重建雙方互信，希望能在今年結束這場戰爭。

美未派代表參加 歐盟增援助 會議共有13名外國領導人出席，另有24位領導人通過視像會議與會，但美國未派代表。澤連斯基在會上表示，烏克蘭願與俄羅斯全面交換所有被俘人員，俄羅斯繼續扣押大量烏克蘭軍人和平民，烏克蘭希望讓他們重返家園。澤連斯基又重申烏克蘭需要安全保障，必須加入歐盟和北約，防止俄羅斯在未來幾年捲土重來。他再次呼籲盟友提供防空系統，應對俄羅斯導彈威脅。

會議期間，歐盟宣布將再向烏克蘭提供35億歐元（約284億港元）援助。歐盟委員會主席萊恩表示，俄烏戰爭是一場生存之戰，如烏克蘭繼續保持改革的速度和品質，可能在2030年前加入歐盟。歐洲國家亦公布新援助計劃，其中西班牙將提供價值10億歐元（約81億港元）軍援，瑞典將提供價值約1.13億美元（約8.8億港元）的防空系統。