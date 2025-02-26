美不滿譴責俄措詞 聯大仍通過烏戰決議

先投反對再投棄權 與歐洲裂痕加深 周一是俄烏戰爭3周年，美國當日在聯合國大會否決烏克蘭提出譴責俄羅斯入侵的議案；安理會及後則通過美國提出無提及俄羅斯入侵烏克蘭的決議。華府上述舉措，被媒體視為該國在俄烏戰事立場的重大轉向，同時加深與歐洲之間分歧。俄方則形容是積極的轉變，有助日後落實和平方案。

烏克蘭提出的決議草案，題為「推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平」，沿用了過去數年的做法，包括一系列譴責俄羅斯的措詞。該決議草案以93票贊成、18票反對、65票棄權獲得通過；其中中國投棄權票，美國、俄羅斯、以色列和北韓都投反對票，是自俄烏戰事爆發以來，美國首次反對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的議案。

美僅哀悼死者及促實現和平 而美國提出的決議草案一改過往對俄強硬立場，僅提及「哀悼俄烏衝突中失去的生命，敦促迅速結束衝突並實現持久和平」，在修正後以93票贊成、8票反對、73票棄權獲得通過，美國及中國投棄權票。在針對決議草案的4個修正案中，歐洲提出的3個均獲通過。美國提案中的「俄烏衝突」等字眼，在修正案被改為「俄羅斯全面入侵烏克蘭」，美國因此被迫在自己提出的決議案中投棄權票。

美國隨後在安理會提出另一份決議案，內容與該國在聯大會議提出的相若，均未把俄羅斯形容為「侵略者」，僅悼念戰事中的死者，並重申聯合國維護和平安全、和平解決爭端的宗旨，敦促迅速結束衝突、實現持久和平。 議案獲俄羅斯支持，但歐洲多國棄權，最終在10票贊成、5票棄權下獲得通過。美國副常駐聯合國代表謝伊表示，通過決議是踏上和平之路至關重要的一步；俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈形容美國向正確方向踏出一步。

華投2棄權票 籲歐發揮作用 中國在聯大會的兩份決議案都投棄權票。中國常駐聯合國代表傅聰指，中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識，期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。他強調，中方在烏克蘭問題上的立場清晰明確，一以貫之，數年來一直在為和平奔走，為促談努力。

傅聰指，當前，談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟。中方希望歐洲為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，實現歐洲大陸的長治久安。在這一關鍵時間節點，中方期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯大為凝聚會員國和平共識發揮推動作用。中方將繼續為危機政治解決作出不懈努力。本報綜合報道

俄烏戰事持續3年，土地遭受嚴重破壞。 中國常駐聯合國代表

傅聰