貪逾11億 華融國際高層維持判死

四川前政協副主席受賄入獄

天津市第二中級人民法院去年5月28日一審宣判白天輝受賄案，指他利用職務便利為相關單位在項目收購、企業融資等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合11.08億餘元（人民幣‧下同，約11.8億港元），以受賄罪判處他死刑。雖然他有揭發他人重大犯罪行為等立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。其上司、有「金融第一貪」之稱的中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民涉貪17.88億餘元（約19.2億港元），亦被判死刑，已於2021年伏法。