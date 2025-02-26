錯愛已婚「算命先生」 送內褲毒殺婦囚14年

【本報綜合報道】四川省南充市順慶區一名已婚「算命先生」因沒兌現與情人結婚的承諾，讓她多次流產，再次懷孕後仍然不願負責任，女方遂將混有劇毒的止咳糖漿和塗有劇毒的內褲交給男方，男方最終中毒身亡。女方被判處有期徒刑14年，近日二審遭駁回上訴，維持原判。

流產再懷孕 被拒結婚 曾從事算命卜卦迷信活動的男受害人周×（化名），2011年為當時20多歲的敬×的患癌母親「化解災難」，趁機帶敬×前往峨眉山並發生不正當關係，雖然敬×母親最終病逝，二人仍發展成為情人關係，但敬×多次要求周×結婚不果。敬×認為周×毀了其原有生活，遂產生報復心理，後來在約見面時，將混有劇毒農藥百草枯的止咳糖漿、塗有百草枯的4條內褲及一包香煙交給對方。

周×回家喝了止咳糖漿後喉嚨出現刺痛，穿了敬×所送的內褲後，身體也出現潰爛，2017年5月在快滿60歲時病重住院，最終不治。南充市順慶區人民法院負責一審，去年9月以犯故意殺人罪，判處敬×有期徒刑14年。敬×其後上訴，辯護律師指出其心理逐漸扭曲以致毒害周×，很大一部分原因是周×自身過錯所致。南充市中級人民法院二審認為，該辯護意見原審法院在對敬×量刑時已予以考量。